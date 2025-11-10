فوز ثاني لسلة كراسي العراق في بطولة آسيا وأوقيانوسيا

شفق نيوز- طوكيو

حقق المنتخب العراقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، يوم الاثنين، فوزه الثاني في بطولة آسيا وأوقيانوسيا للرجال 2025 الجارية في اليابان.

وفاز المنتخب العراقي البرالمبي لسلة الكراسي على منتخب نيوزلندا بنتيجة 51-48 نقطة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا للرجال.

وكان المنتخب العراقي تغلب في مواجهته الأولى ضمن المنافسات ذاتها على الهند 84-18.

ويقود المنتخب العراقي لكرة السلة البرالمبية المدرب الإيراني عباس خاكي ومساعده ثائر شنيشل.