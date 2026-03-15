فوز تاريخي للناصرية على الجولان.. وانتصارات مثيرة بالجولة 24 من ممتاز الكرة

شفق نيوز- ذي قار

حسم فريق الناصرية المباراة الجماهيرية لصالحه بفوز تاريخي على حساب ضيفه فريق الجولان بهدف دون رد، في قمة جماهيرية جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب الناصرية الأولمبي عند الساعة 9:00 مساءً، بحضور جماهيري واسع ملأ المدرجات، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الناصرية بهدف دون مقابل، جاء في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب حيدر حليم.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرة النهاية، معلناً نهاية المباراة وأول فوز تاريخي لفريق الناصرية على حساب فريق الجولان.

وسبق للفريقين أن التقيا في سبع مباريات سابقة، فاز الجولان بخمس منها وتعادلا في اثنتين.

ورغم الخسارة التي تعرض لها الجولان، والتي تعد الثانية له حتى الآن هذا الموسم، إلا أنه تمسك بالصدارة برصيد 54 نقطة، بينما رفع الناصرية رصيده إلى النقطة 34 في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى جرت في التوقيت نفسه اليوم، فاز فريق البحري على ضيفه الفهد بنتيجة 2-1.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، شهدت الجولة الـ24 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، سبع مباريات انتهت بخمسة انتصارات وتعادلين.

وأسفرت النتائج عن فوز الحدود على ضيفه كربلاء بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وفوز الجيش على ضيفه الكاظمية بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل البيشمركة مع ضيفه الرمادي من دون أهداف.

كما فاز نفط الوسط على ضيفه الاتصالات بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادل المصافي مع ضيفه غازي الشمال من دون أهداف، فيما تغلب نفط البصرة على مضيفه عفك بثلاثة أهداف دون رد.