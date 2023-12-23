فوز امانة بغداد ودهوك في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ أُقيمت عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر، اليوم السبت، مباراتان في بغداد والكوت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري نجوم العراق لكرة القدم 2023 - 2024.

ففي المباراة الاولى حقق نادي امانة بغداد الفوز على ضيفه نادي كربلاء بنتيجة 3-1 جرت المباراة على أرض ملعب امانة بغداد.

وانتهى الشوط الاول بتقدم امانة بغداد بهدفين دون مقابل لكربلاء جاء الهدف الاول عن طريق كرار علي بري في الدقيقة الـ18، وأضاف اولاديو يعقوب الهدف الثاني في الدقيقة الـ 42.

وفي الشوط الثاني أضاف اولاديو هدفه الشخصي الثاني، والثالث لامانة بغداد عند الدقيقة الـ 86 ، وسجل كربلاء هدف التقليص من ركلة جزاء نفذها اللاعب رضا فاضل بنجاح في الدقيقة 90+6.

وفي اللقاء الثاني نادي دهوك مضيفه نادي الحدود جرت المباراة على ملعب الكوت وهو الملعب المفترض لنادي الحدود.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق دهوك بهدف دون مقابل للحدود ، جاء عن طريق اللاعب جبار كريم في الدقيقة الـ 19، وظلت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية اللقاء.