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فوز امانة بغداد على الكرخ وتعادلان في الدوري الكروي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-14T13:18:46+0000
فوز امانة بغداد على الكرخ وتعادلان في الدوري الكروي الممتاز

شفق نيوز/ جرت ثلاث مباريات لكرة القدم، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري العراقي الممتاز.

وذكر مراسل شفق نيوز، أن ملعب الشعب في بغداد، ضيّف في الساعة الثانية من بعد الظهر اللقاء الأول بين فريقي الشرطة مع الصناعات الكهربائية وانتهى بالتعادل الإيجابي، حيث سجل للصناعات مصطفى محمود، وعادل النتيجة للشرطة مروان حسين.

وبذلك ارتفع رصيد الشرطة للنقطة 36 بالمركز الثالث كما رفع الصناعات رصيده للنقطة 15 بالمركز الاخير.

أما اللقاء الثاني الذي جرى في ملعب نادي الأمانة وجمع أصحاب الأرض نادي الأمانة وضيفه الكرخ فقد انتهى بفوز الأمانة بهدف دون رد للكرخ، سجله المحترف السوري محمد قدوح، ورفع أمانة بغداد رصيده للنقطة 24 بالمركز التاسع.

وفي اللقاء الثالث بين فريق النفط وضيفه نفط البصرة الذي جرى على ملعب التاجي، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين ورفع النفط رصيده للنقطة 28 بالمركز السابع، ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 21 بالمركز الرابع عشر.

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