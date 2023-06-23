فوز "امام المتقين" و"الضلوعية" في انطلاق دوري الركبي العراقي

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الجمعة، منافسات دوري الركبي للسباعيات للعام 2023 واحتضن ملعب نادي الحدود الرياضي المنافسات.

وجمعت المباراة الاولى فريق الضلوعية بمنافسة فريق القادسية الذي خسر المباراة باحدى وثلاثين نقطة مقابل لا شيء، فيما تغلب فريق "إمام المتقين" على فريق الحسينية بـ12 نقطة دون مقابل .

وسيلتقي يوم غد السبت فريق الضلوعية بالحدود عند الساعة العاشرة صباحاً، فيما سيواجه "امام المتقين" فريق الصحة والبيئة عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا في مباراتي النصف النهائي التي ستقام على ملعب نادي الحدود في العاصمة بغداد .

ويشارك بالدوري ستة فرق هي: الحدود بطل الدوري الماضي، والصحة، والبيئة وامام المتقين، والضلوعية، والقادسية .

وقال رئيس اتحاد اللعبة فريق هزاع لوكالة شفق نيوز، ان هذه البطولة ستشهد اختيار لاعبي المنتخب الوطني من قبل المدرب الإيراني حميد رضا تغافيني الذي يتواجد في العاصمة بغداد لمتابعة اللاعبين عن قرب.