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فوز النفط ونفط ميسان وتعادل نفط الوسط مع الكرخ

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-09T13:13:00+0000
فوز النفط ونفط ميسان وتعادل نفط الوسط مع الكرخ

شفق نيوز/ جرت اليوم الثلاثاء، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز.

في المباراة الاولى ضيف ملعب التاجي فريقي نادي النفط وضيفه زاخو وانتهى اللقاء بفوز النفط بهدف دون رد جاء عن طريق صهيب رعد، فيما اضاع لاعب زاخو امجد وليد ركلة جزاء لفريقه زاخو في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 34 المركز السادس وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 31 بالمركز الثامن.

وأما اللقاء الثاني؛ جمع فريقي نادي السماوة على ملعبه ضيفه فريق نفط ميسان وانتهى اللقاء بفوز نفط ميسان 2-1.

وسجل لنفط ميسان حسن عبد الزهرة ومهند كريم، وقلص لاعب السماوة أمجد سعد النتيجة بتسجيله هدفه الوحيد، وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 32 نقطة بالمركز السابع وتجمد رصيد السماوة عند النقطة 18 بالمركز الأخير.

وجرى اللقاء الثالث على ملعب كربلاء الدولي، حيث واجه فريق نفط الوسط ضيفه فريق نادي الكرخ، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف، ليرفع نفط الوسط رصيده للنقطة 36 بالمركز الخامس، كما رفع الكرخ رصيده للنقطة 28 بالمركز التاسع.

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