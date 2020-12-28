سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

فوز النفط وتعادل الصناعات والقاسم في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-28T13:04:53+0000
فوز النفط وتعادل الصناعات والقاسم في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق النفط، اليوم الاثنين، من الفوز على الكرخ فيما تعادل فريقا الصناعات والقاسم ضمن  الدولة 11 من الدوري العراقي الممتاز.

وجرت عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، مباراتان ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لدوري الكرة الممتاز، جمعت الاولى فريقا الكرخ وضيفه النفط على ملعب الاول وانتهى اللقاء بفوز  النفط بهدفين دون رد ليرفع  النفط رصيده للنقطة 15 بالمركز السابع ويتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 11 بالمركز الرابع عشر .

وفي اللقاء الثاني الذي جرى في ملعب نادي الصناعة بين فريقي الصناعات الكهربائية وضيفه القاسم انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، ليرفع الصناعات رصيده للنقطة الثامنه بالمركز 19 والقاسم يرفع رصيده للنقطة السابعة بالمركز الاخير .

related

التطبيعية تقرر منح أندية الدوري العراقي جزءا من حقوق البث

Date: 2020-12-09 14:26:33
التطبيعية تقرر منح أندية الدوري العراقي جزءا من حقوق البث

تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي

Date: 2019-12-21 13:13:38
تحديد موعد حسم مصير الدوري العراقي الكروي

أربيل يخسر أمام امانة بغداد بدوري القدم العراقي

Date: 2019-06-17 19:02:12
أربيل يخسر أمام امانة بغداد بدوري القدم العراقي

تغريم لاعب الجوية لؤي العاني 4 ملايين دينار وتحرمه 4 مباريات

Date: 2020-12-28 12:55:27
تغريم لاعب الجوية لؤي العاني 4 ملايين دينار وتحرمه 4 مباريات

التطبيعية تحدد منتصف شباط المقبل موعداً لانطلاق المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز

Date: 2020-12-17 11:40:30
التطبيعية تحدد منتصف شباط المقبل موعداً لانطلاق المرحلة الثانية من دوري الكرة الممتاز

النجف يقفز الى المركز الثامن بعد فوزه على الميناء بالدوري الممتاز

Date: 2020-11-23 13:02:03
النجف يقفز الى المركز الثامن بعد فوزه على الميناء بالدوري الممتاز

التطبيعية تقرر تأجيل لقاء النجف والكرخ الى إشعار آخر

Date: 2020-12-03 11:27:18
التطبيعية تقرر تأجيل لقاء النجف والكرخ الى إشعار آخر

الزوراء يفوز على الجوية بالكلاسيكو العراقي

Date: 2019-07-09 21:54:48
الزوراء يفوز على الجوية بالكلاسيكو العراقي