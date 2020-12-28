فوز النفط وتعادل الصناعات والقاسم في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق النفط، اليوم الاثنين، من الفوز على الكرخ فيما تعادل فريقا الصناعات والقاسم ضمن الدولة 11 من الدوري العراقي الممتاز.

وجرت عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، مباراتان ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لدوري الكرة الممتاز، جمعت الاولى فريقا الكرخ وضيفه النفط على ملعب الاول وانتهى اللقاء بفوز النفط بهدفين دون رد ليرفع النفط رصيده للنقطة 15 بالمركز السابع ويتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 11 بالمركز الرابع عشر .

وفي اللقاء الثاني الذي جرى في ملعب نادي الصناعة بين فريقي الصناعات الكهربائية وضيفه القاسم انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، ليرفع الصناعات رصيده للنقطة الثامنه بالمركز 19 والقاسم يرفع رصيده للنقطة السابعة بالمركز الاخير .