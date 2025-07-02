فوز النفط والميناء في دوري نجوم العراق

شفق نيوز – بغداد

‏جرت مساء اليوم الأربعاء، مبارتين كرويتين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت صافرة المبارتين عند الساعة الـ9:30 مساءً.

وفي المباراة الأولى فاز فريق النفط على ضيفه فريق الزوراء بنتيجة 2-1.

وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي وهو الملعب الافتراضي للنفط.

وانتهى الشوط بتقدم النفط بهدف واحد جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أحمد صبري في الدقيقة 23.

وأضاف النفط هدفه الثاني مع بداية الشوط الثاني عبر اللاعب أحمد صبري في الدقيقة 49، وقلص الزوراء النتيجة بتسجيله هدف في الدقيقة 53 عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم.

وبهذا الفوز رفع النفط رصيده للنقطة 59 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد الزوراء عند النقطة 77 بالمركز الثاني.

وفي المباراة الثانية فاز فريق الميناء على ضيفه فريق ديالى بنتيجة 3-0.

وجرت المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة وهو الملعب الافتراضي للميناء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الميناء بهدف واحد جاء عن طريق اللاعب مجتبى علي في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني سجل الميناء هدفه الثاني في الدقيقة 67 عن طريق مهند عبد الرحيم، وأضاف كرار جعفر هدفاً ثالثاً للميناء في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز رفع الميناء رصيده للنقطة 43 بالمركز 16، وتجمد رصيد ديالى عند النقطة 41 مكتفياً بالمركز 17.