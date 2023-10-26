فوز النفط والدفاع الجوي ودجلة في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ فازت فرق النفط والدفاع الجوي ودجلة الجامعة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة.

والتقى فريقا النفط والكرخ في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في مباراة قمة سلوية تمكن فيها النفط من الفوز بنتيجة 86-75 نقطة.

كما حقق فريق نادي الدفاع الجوي الفوز على فريق نادي نفط الشمال بفارق بنتيجة 84-59 نقطة، في مباراة جرت في قاعة بلادي بمحافظة كركوك.

وضمن المنافسات فاز فريق نادي دجلة الجامعة على مضيفه فريق نادي زاخو بفارق بنتيجة 89-80 نقطة، في قاعة نادي زاخو.