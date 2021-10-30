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فوز النفط والحشد والجامعة في دوري السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-30T18:50:32+0000
فوز النفط والحشد والجامعة في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، ثلاث مواجهات ضمن منافسات دوري السلة الممتاز.

وفي المباراة الاولى؛ حقق فريق نادي النفط فوزاً كبيراً على فريق نادي نفط الشمال بنتيجة 109-79 نقطة، وفي المباراة الثانية تمكن فريق نادي الجامعة الفوز على فريق نادي الخطوط بنتيجة 88-77 نقطة، وبفارق كبير فاز فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي غاز الشمال بنتيجة كبيرة 100-67 نقطة.

أما نتائج الفرق المصاحبة للناشئين فاز فريق نادي النفط على فريق نفط الشمال بنتيجة 123-36 نقطة، وفوز ناشئة الخطوط على ناشئة فريق الجامعة بنتيجة 76-31 نقطة، وفوز ناشئة الحشد الشعبي على فريق غاز الشمال بنتيجة 59-47 نقطة.

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