فوز النفط والجوية على ديالى والكرمة بدوري النجوم

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق النفط لكرة القدم، يوم الجمعة، فوزاً مهماً على مضيفه ديالى بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر عند الساعة 5:30 مساءً، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما افتتح ديالى التسجيل عن طريق أيمن صفاقصي في الدقيقة 12، قبل أن يعادل النفط النتيجة عبر وليد كريم في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، تمكن النفط من تسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 52 بواسطة حسام جاد الله.

وبهذا الفوز رفع النفط رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد ديالى عند 20 نقطة في المركز الخامس.

وفي لقاء آخر ضمن الجولة ذاتها، فاز فريق القوة الجوية على الكرمة بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب المدينة في العاصمة بغداد بالتوقيت نفسه.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما أهدر لاعب الكرمة وهداف المنتخب الأردني والعرب علي علوان ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، سجل القوة الجوية هدف المباراة الوحيد عن طريق هيثم جويني في الدقيقة 67.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الكرمة عند 20 نقطة في المركز الرابع.