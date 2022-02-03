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فوز النفط والتضامن في دوري السلة العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-03T18:22:58+0000
فوز النفط والتضامن في دوري السلة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي النفط، مساء الخميس، الفوز على الكهرباء بنتيجة (92-87)، في المباراة التي جرت في قاعة الشعب ببغداد ضمن منافسات دوري السلة العراقي الممتاز. وتمكن نادي النفط من التقدم بالفترة الاولى بفارق سلة واحدة وبنتيجة (16-14) ليعود نادي النفط في الفترة الثانية ويحسمها لصالحه أيضاً وبفارق 3 نقاط وبنتيجة (49-46)، إلا أن الفترة الثالثة شهدت تفوق نادي الكهرباء وتألق لاعبيه ليستطيعوا حسمها وبفارق نقطتين وبنتيجة (66-64) ليعود النفط من جديد خلال الفترة الرابعة وينهي المباراة لصالحه بنتيجة (92-87) ليحصد لاعب نادي النفط ايهاب حسن لقب افضل لاعب في المباراة بعد أن استطاع من تسجيل 31 نقطة و19 ريباوند و5 اسيست خلال المباراة.

وضمن المنافسات ذاتها تغلب نادي التضامن على ضيفه نادي زاخو بنتيجة (75-63)، حيث شهدت الفترة الاولى تقدم نادي التضامن بنتيجة (15-11)، في حين شهدت الفترة الثانية تعادل الفريقين لتنتهي بنتيجة (31-31) بعد الاستراحة عاد نادي التضامن ليضرب بقوة وينهي الفترة الثالثة بفارق 16 نقطة عن نادي زاخو وبنتيجة (56-40).

واستمر نادي التضامن في السيطرة على مجريات المباراة خلال الفترة الرابعة لينهي اصحاب الارض المباراة بنتيجة (75-63) ليحصد محترف نادي التضامن لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان استطاع من تسجيل 33 نقطة و5 ريباوند و6 اسيست خلال المباراة.

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