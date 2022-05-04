فوز النفط على اربيل وتعادل الزوراء مع الكرخ في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي النفط من تحقيق الفوز على ضيفه فريق اربيل، يوم الأربعاء، فيما تعادل فريقا الزوراء والكرخ من دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت مباراة النفط واربيل على ملعب الاول في الساعة الرابعة عصراً، وجاء هدف فريق النفط الاول عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب محمود خليل في الدقيقة 35 من زمن الشوط الاول، وفي الشوط الثاني جاء هدف النفط الثاني عن طريق احمد عبد الرزاق في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بتقدم النقط بهدفين دون رد.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 47 بالمركز السادس، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 36 بالمركز التاسع.

وفي المباراة الثانية التي انطلقت بالتوقيت نفسه للمباراة الاولى على ملعب الساحر احمد راضي، تعادل فريق نادي الزوراء امام مضيفه فريق نادي الكرخ سلبيا من دون اهداف.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 51 بالمركز الرابع، ورفع الكرخ رصيده للنقطة 28 بالمركز السابع عشر.