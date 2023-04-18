فوز النجف وكربلاء وتعادل النفط مع الديوانية في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي النفط مع ضيفه فريق نادي الديوانية 1-1 ضمن منافسات الجولة 24 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، والتي جرت في ملعب الشعب الدولي.

سجل الديوانية اولا عن طريق عبد القادر في الدقيقة 11 من الشوط الاول وفي الدقيقة 51 سجل النفط هدف التعديل عن طريق حسام جادالله.

وفي اطار المنافسات ذاتها فاز فريق نادي النجف على ضيفه فريق نادي زاخو بنتيجة 3-1، جرت المباراة في ملعب النجف الدولي.

سجل النجف هدفه عن طريق حسين طالب في الدقيقة 38 من الشوط الاول، وجاء هدف التعديل لزاخو في الدقيقة 61 من زمن اللقاء عن طريق عمر منصوري ، وسجل النجف هدفه الثاني في الدقيقة 56 عن طريق محمد زامل وعاد ليسجل حسين طالب هدفاً ثالثا في الدقيقة 64 لينهي اللقاء لصالحه بثلاثة اهداف مقابل

شهد اللقاء اصابة بالغة للاعب النجف مازن نقل على اثرها إلى المستشفى بسبب إصابته بالرأس نتيجة كرة مشتركة مع لاعب نادي زاخو .

واخيراً ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق نادي كربلاء على ضيفه فريق نادي الكرخ بنتيجة 2-1 ، جرت المباراة في ملعب نادي كربلاء الدولي.

سجل كربلاء هدفه الاول عن طريق سامي هين بالدقيقة 54 من زمن المباراة وسجل مشتاق طالب هدفا ثانيا لكربلاءفي الدقيقة 57 وقلص المحترف كارلوس كايو النتيجة بتسجيله هدف الكرخ في الدقيقة 60 من زمن اللقاء .