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فوز النجف وذي قار والسليمانية في بطولة الجمهورية بكرة السلة

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-28T15:08:39+0000
فوز النجف وذي قار والسليمانية في بطولة الجمهورية بكرة السلة

شفق نيوز/ ضمن منافسات بطولة الجمهورية لكرة السلة ولحساب مباريات النصف نهائي، احتضنت قاعة حي العباس الرياضية بكربلاء المباراة الاولى والتي جمعت منتخب النجف مع منتخب ديالى اول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثالثة والتي استطاع فيها النجفيين الهيمنة على فترات المباراة الاربعة و ليعلن فوزه على منتخب ديالى بنتيجة 76 نقطة مقابل 46 نقطة لمحافظة ديالى .

وفي ثاني مواجهات مباريات النصف نهائي من بطولة الجمهورية لكرة السلة والمتواصلة حالياً في كربلاء احتضنت قاعة حي العباس الرياضية ايضاً مواجهة صاحب المركز الاول في المجموعة الثالثة منتخب صلاح الدين مع ثاني المجموعة الاولى منتخب ذي قار حيث انتهى اللقاء لصالح منتخب ذي قار 47-37 نقطة .

وضمن مباريات نصف نهائي بطولة الجمهورية لكرة السلة والتي احتضنتها محافظة كربلاء ايضا التقى اول المجموعة الثانية منتخب السليمانية مع ثاني المجموعة الرابعة منتخب نينوى في لقاء اتسمت فتراته الاربعة للسليمانية وليعلن حكم اللقاء سعد محمود عن فوز السليمانية بنتيجة 73 نقطة مقابل 52 نقطة لمنتخب نينوى.

وتم اختيار افضل لاعب في المباراة دياري اركان حيث لعب 40 دقيقة انتج من خلالها 2 اسيست و12 ريباوند و33 نقطة وبفاعلية وصلت 32 خلال المباراة.

 

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