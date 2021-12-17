فوز النجف والشرطة وتعادلان في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة 13 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وتمكن فريق نادي النجف من الفوز على مضيفه فريق نادي نفط ميسان بهدفين دون رد جاء الهدف الاول عن طريق المحترف برونو ليما في الدقيقة 74 من عمر اللقاء وسجل الهدف الثاني لاعب النجف سفيان طلال بالدقيقة 83 من عمر المباراة التي جرت على ملعب ميسان الدولي.

وانتهى لقاء فريق نادي النفط مع ضيفه فريق نادي زاخو بالتعادل السلبي من دون اهداف .وجرت المباراة على ملعب النفط ببغداد.

بينما انتهى لقاء فريق نادي سامراء وضيفه فريق نادي الديوانية بتعادل الفريقين سلبيا من دون اهداف .واحتضن اللقاء ملعب سامراء.

أما لقاء فريق نادي الشرطة بمضيفه فريق نادي نوروز انتهى بفوز الشرطة بنتيجة 3-2 في المباراة التي احتضنها ملعب السليمانية.