فوز النجف واربيل وتعادل القاسم والكرخ في دوري نجوم الكرة العراقي

شفق نيوز/ انطلقت عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الخميس ثلاث مواجهات في بغداد والبصرة والكوت ، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم 2023-2024 بإقامة أربع مواجهات.

وفي اللقاء الاول فاز نادي النجف على مضيفه امانة بغداد بنتيجة 2-1 ، وجرت المباراة في ملعب نادي امانة بغداد

وفاز نادي اربيل بعشرة لاعبين على مضيفه الميناء بنتيجة 3-0 بعدان طرد حكم اللقاء اللاعب ئاكام هاشم في الدقيقة السابعة من الشوط الاول ، وجرت المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة .

انتهى الشوط الاول بتقدم اربيل بهدف دون مقابل جاء عن طريق امجد راضي في الدقيقة الـ 10 ، وفي الشوط الثاني اضاف اربيل هدفه الثاني عند الدقيقة الـ 63 عن طريق اسو رستم وهاد لسو رستم ليسجل هدفاً ثالثا لاربيل بالدقيقة الـ 69.

وفي اللقاء الثالث تعادل القاسم والكرخ من دون اهداف وجرت المباراة على ملعب الكوت .