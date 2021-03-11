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فوز النجف على الميناء في ختام الجولة الـ23 لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-11T17:05:55+0000
فوز النجف على الميناء في ختام الجولة الـ23 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريق نادي النجف لكرة القدم، يوم الخميس، فوزاً مهماً على مضيفه الميناء بهدفين دون مقابل، ليقفز إلى المركز الثالث تاركاً المركز الرابع لفريق الزوراء بعد خسارته اليوم في لقاء الكلاسيكو امام القوة الجوية.

وضيف ملعب الفيحاء بالبصرة في الساعة السادسة مساءً، المباراة الاخيرة ضمن منافسات الجولة الـ23 لدوري كرة القدم العراقي الممتاز.

وسجل الهدف الاول للنجف اللاعب علي صلال في الدقيقة 26 وقبل نهاية الشوط الاول عزز لاعب النجف محمد عبد الزهرة النتيجة بتسجيله الهدف الثاني بعد خطأ دفاعي للاعبيّ الميناء.

وطرد حكم اللقاء علي صباح، مدرب فريق نادي الميناء عادل ناصر بعد ان اشهر بوجهه البطاقة الحمراء في الدقيقة 64 بسبب مبالغته في الاعتراض على قرارات الحكم.

وبهذا الفوز رفع النجف رصيده للنقطة 43 بالمركز الثالث وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 26 بالمركز الحادي عشر.

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