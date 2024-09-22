فوز الميناء ونفط ميسان في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق الميناء، ونفط ميسان على منافسيهما، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الرابعة والنصف عصراً على ملعب الميناء بين صاحب الأرض والجمهور ونادي الحدود، وانتهت لصالح "السفانة" بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الميناء بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 19 عن طريق لاعب الحدود حسين جبار بالخطأ في مرمى فريقه، وفي الشوط الثاني أضاف الميناء هدفاً ثانياً عن طريق سومر عبد الرزاق في الدقيقة 51، وقلص الحدود النتيجة في الدقيقة 55 عن طريق أثير صالح جاء الهدف من كرة ثابتة اصطدت بجدار الميناء وغيرت مجراها لتخدع الحارس وتدخل مرمى الميناء.

وفي المباراة الثانية فاز نفط ميسان على مضيفه فريق القاسم بنتيجة 2-1 جرت المباراة على ملعب النجف الدولي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل نفط ميسان هدفه الأول عن طريق علي لطيف في الدقيقة 71، وعدل القاسم النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح بيير جيان ماري، وفي الدقيقة 90+1 سجل نفط ميسان هدف التقدم عن طريق اللاعب علي كوتي.