فوز الميناء ونفط الوسط بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ انتهت مباراتان لكرة القدم بالفوز، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز.

ففي المباراة الاولى التقى فريقا نادي الميناء وضيفه نادي القاسم، في الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الفيحاء، انتهى اللقاء بفوز الميناء 2-1.

وجاء الهدف الاول لفريق الميناء في الدقيقة 29 من زمن الشوط الاول عن طريق حسين يونس، وسجل اللاعب سالم احمد الهدف الثاني للميناء في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، وقلص رضا جمعة النتيجة لصالح القاسم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز رفع الميناء رصيده للنقطة 45 بالمركز السابع مؤقتا، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 34 بالمركز الخامس عشر.

وفي اللقاء الثاني الذي جمع فريقا نفط الوسط وضيفه نادي امانة بغداد على ملعب النجف الدولي، انتهى اللقاء بفوز نفط الوسط 4-1.

وجاء الهدف الاول لنفط الوسط في الدقيقة 54 عن طريق اللاعب فلورنت ديدر، وفي الدقيقة 60 من عمر اللقاء سجل محمود سليم زعتر الهدف الثاني، ومن ركلة جزاء سجل فلورنت ديدر الهدف الثالث في الدقيقة 78، وفي الدقيقة 85 سجل ذو الفقار عايد الهدف الرابع، وفي الدقيقة 90 سجل اللاعب جبار كريم لأمانة بغداد.

وبهذه النتيجة رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 60 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 45 بالمركز السادس.