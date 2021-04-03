فوز الميناء وامانة بغداد ونفط ميسان في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري العراقي الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن ملعب احمد راضي ضيّف مواجهة فريق نادي الكرخ وضيفه فريق نادي نفط ميسان، حيث انتهى اللقاء بفوز نفط ميسان بهدف دون رد جاء عن طريق علي قاسم في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة للنقطة 36 بالمركز السابع وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة الـ30 بالمركز الحادي عشر.

واضاف مراسلنا؛ أن فريق نادي الصناعات الكهربائية واجه مضيفه فريق نادي الميناء في ملعب الفيحاء بالبصرة وانتهى اللقاء بفوز الميناء بهدف دون رد للصناعات جاء عن طريق احمد محسن في الدقيقة 78 من زمن اللقاء.

ورفع الميناء رصيده للنقطة الـ31 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد الصناعات عند النقطة 27 بالمركز الخامس عشر.

وفي اللقاء الثالث التقى فريق نادي امانة بغداد في ملعبه فريق نادي الكهرباء انتهى اللقاء بفوز أمانة بغداد بهدف دون رد جاء في الدقيقة الثالثة من اللقاء عن طريق اللاعب ستار ياسين، ليرفع الأمانة رصيده للنقطة 36 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة الـ24 بالمركز الـ16، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.