فوز الميناء والكرخ وتعادلان في انطلاق الجولة الخامسة عشر لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن لقاء الديوانية وضيفه زاخو الذي جرى على ملعب الأول انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف، مشيرا إلى أن الديوانية رفع رصيده للنقطة 18 بالمركز الثاني عشر، بينما رفع زاخو رصيده للنقطة 23 بالمركز الخامس.

وأضاف أن لقاء الكرخ وضيفه الكهرباء الذي جرى على ملعب احمد راضي انتهى بفوز الكرخ بهدف واحد دون مقابل للكهرباء، ليرفع الكرخ رصيده للنقطة 18 بالمركز الحادي عشر ويتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 18 بالمركز العاشر.

وتابع مراسلنا، أن على ملعب بغداد ضيف فريق امانة بغداد فريق نادي نفط الوسط وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليرفع الامانه رصيده للنقطة 20 بالمركز التاسع، في حين رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 28 بالمركز الثاني.

وإلى ملعب الكفل؛ حيث التقى فريق اصحاب الارض القاسم ضيفه القادم من الجنوب فريق الميناء البصري، إذ انتهى اللقاء بفوز الميناء بهدفين دون مقابل ليرفع الميناء رصيده للنقطة الرابعة عشر بالمركز السادس عشر وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 11 بالمركز الثامن عشر، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.