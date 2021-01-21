سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

فوز الميناء والكرخ وتعادلان في انطلاق الجولة الخامسة عشر لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-21T13:45:34+0000
فوز الميناء والكرخ وتعادلان في انطلاق الجولة الخامسة عشر لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الخميس منافسات الجولة الخامسة عشر لدوري الكرة الممتاز.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن لقاء الديوانية وضيفه زاخو الذي جرى على ملعب الأول انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف، مشيرا إلى أن الديوانية رفع رصيده للنقطة 18 بالمركز الثاني عشر، بينما رفع زاخو رصيده للنقطة 23 بالمركز الخامس.

وأضاف أن لقاء الكرخ وضيفه الكهرباء الذي جرى على ملعب احمد راضي انتهى بفوز الكرخ بهدف واحد دون مقابل للكهرباء، ليرفع الكرخ رصيده للنقطة 18 بالمركز الحادي عشر ويتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 18 بالمركز العاشر.

وتابع مراسلنا، أن على ملعب بغداد ضيف فريق امانة بغداد فريق نادي نفط الوسط وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليرفع الامانه رصيده للنقطة 20 بالمركز التاسع، في حين رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 28 بالمركز الثاني.

وإلى ملعب الكفل؛ حيث التقى فريق اصحاب الارض القاسم ضيفه القادم من الجنوب فريق الميناء البصري، إذ انتهى اللقاء بفوز الميناء بهدفين دون مقابل ليرفع الميناء رصيده للنقطة الرابعة عشر بالمركز السادس عشر وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 11 بالمركز الثامن عشر، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

related

بأقدام البديل الجوية يحقق فوزاً مهماً على المتصدر نفط الوسط

Date: 2020-12-17 15:21:57
بأقدام البديل الجوية يحقق فوزاً مهماً على المتصدر نفط الوسط

الكرخ يجدد عقود اربعة لاعبين

Date: 2019-07-23 20:33:01
الكرخ يجدد عقود اربعة لاعبين

عادل نعمة يوافق على تدريب القاسم بشروط ويعتذر لعرض الطلبة

Date: 2021-01-03 08:30:21
عادل نعمة يوافق على تدريب القاسم بشروط ويعتذر لعرض الطلبة

لجنة الاستئناف ترد شكوى نادي النجف وتعده خاسراً أمام نفط الوسط

Date: 2020-12-04 12:41:48
لجنة الاستئناف ترد شكوى نادي النجف وتعده خاسراً أمام نفط الوسط

اتحاد الكرة ينفي استحصال موافقة لحضور الجمهور مباريات الدوري العراقي الممتاز

Date: 2020-11-30 07:43:15
اتحاد الكرة ينفي استحصال موافقة لحضور الجمهور مباريات الدوري العراقي الممتاز

اليوم.. ست مواجهات في ختام الجولة العاشرة بالدوري الكروي الممتاز

Date: 2020-12-23 07:38:43
اليوم.. ست مواجهات في ختام الجولة العاشرة بالدوري الكروي الممتاز

الجامعة يستهل مشواره التأهيلي لدوري الدرجة الاولى بملاقاة "الوديع"

Date: 2020-11-18 07:27:33
الجامعة يستهل مشواره التأهيلي لدوري الدرجة الاولى بملاقاة "الوديع"

خمس مواجهات جديدة في استئناف الدوري الكروي الممتاز

Date: 2021-01-12 11:51:16
خمس مواجهات جديدة في استئناف الدوري الكروي الممتاز