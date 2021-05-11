فوز الميناء والقاسم وثلاثة تعادلات في انطلاق الجولة الـ30 من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـ30 للدوري العراقي الممتاز بإقامة 5 مواجهات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن فريق نادي امانة بغداد ضيّف على ملعبه فريق نادي الميناء البصري وانتهى اللقاء بفوز قاتل للميناء جاء بالدقيقة 90، ليرفع الميناء رصيده للنقطة 38 نقطة بالمركز التاسع، وتجمد رصيد الامانة عند النقطة 39 بالمركز الثامن.

وأضاف مراسلنا؛ أن على ملعب زاخو التقى اصحاب الارض فريق نادي زاخو بضيفه فريق نادي الزوراء، وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، ليرفع الزوراء رصيده للنقطة 56 بالمركز الثاني، فيما رفع زاخو رصيده للنقطة 41 بالمركز السادس.

وسجل زاخو اولا عن طريق المحترف برونو ليما في الدقيقة 10، وسجل كابتن الزوراء علاء عبد الزهرة بالدقيقة 54 هدف التعديل.

وواجه فريق نادي الديوانية على ملعبه ضيفه فريق نادي نفط البصرة وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف، ليرفع الديوانية رصيده للنقطة 30 بالمركز الخامس عشر ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 36 بالمركز العاشر.

وعلى ملعب الكفل ضيف فريق نادي القاسم فريق نادي الصناعات الكهربائية، وانتهى اللقاء بفوز القاسم بهدف ، ليرفع القاسم رصيده للنقطة 28 نقطة وتجمد رصيد الصناعات عند النقطة 30 في المركز الرابع عشر.

سجل للقاسم سراج الدين صباح بالدقيقة 22 من المباراة.

وعلى ملعب التاجي التقى فريق نادي الحدود ضيفه فريق نادي السماوة انتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف، ورفع الحدود رصيده للنقطة 23 بالمركز العشرين ورفع السماوة رصيده للنقطة 24 بالمركز التاسع عشر.