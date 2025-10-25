فوز الملاكم العراقي عباس حيدر في وزن 60 كغم بدورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز- بغداد

حقق لاعب منتخبنا الوطني للملاكمة عباس حيدر فاضل، فوزاً مهماً على منافسه فهد الدوسري من قطر، في مستهل نزالات وزن 60 كغم ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقامة حالياً في البحرين.

وفتح هذا الفوز الطريق أمام عباس للتقدم نحو الأدوار النهائية والمنافسة على الميداليات، وسط متابعة دقيقة من المسؤولين واعضاء البعثة العراقية.

وكان منتخب شباب العراق للملاكمة، استهل مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية الجارية في البحرين في النسخة الثالثة، أمس الجمعة، بالفوز على الإمارات.

وحقق ملاكم المنتخب العراقي، الزبير صالح عثمان، فوزاً مستحقاً في وزن 80 كغم على الملاكم الإماراتي زايد محمد مصبح، في أولى نزالات البطولة.