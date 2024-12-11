فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الأربعاء، أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 ستقام رسمياً في المغرب وإسبانيا والبرتغال على أن تستضيف ثلاث دول في أمريكا الجنوبية مباراة واحدة لكل منها وذلك بمناسبة الذكرى المئوية للمسابقة.

وأعلن رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو، القرار بعد مؤتمر غير عادي كشف خلاله عن فوز السعودية باستضافة مونديال 2034.

وتقدم ملف واحد لاستضافة نسخة 2030 (المغرب، إسبانيا، البرتغال) وآخر لتنظيم 2034 (السعودية)، لتُمنح حقوق تنظيم النسختين بالتزكية.

وقال إنفانتينو بشأن نسخة 2030 "ننقل كرة القدم لمزيد من الدول وعدد الفرق المشاركة لم يقلل من الجودة، بل في الواقع عزز الفرصة".

وستشهد بطولة كأس العالم 2030، المقامة في ثلاث قارات وست دول هم المغرب وإسبانيا والبرتغال استضافة أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباريات للاحتفال بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق البطولة.

واستضافت أوروغواي أول بطولة لكأس العالم في عام 1930، كما استضافت الأرجنتين وإسبانيا النهائيات من قبل، بينما تستضيف البرتغال وباراغواي والمغرب البطولة لأول مرة.

وبعدها بأربع سنوات، ستصبح السعودية الدولة الثانية من منطقة الخليج التي تستضيف البطولة، وذلك بعد 12 عاماً من استضافة قطر لنسخة 2022.