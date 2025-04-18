فوز المسيب والفتوة وذي قار في دوري النخبة لكرة اليد
شفق نيوز/ انطلقت يوم الجمعة، مباريات الدور العاشر من المرحلة الثانية لدوري النخبة لكرة اليد، بإقامة ثلاث مباريات.
وتمكن فريق المسيب، من تحقيق فوز صعب على ضيفه السليمانية بنتيجة 30-27، وجرت المباراة في قاعة المعهد الفني الغلقة في المسيب.
وفي مباراةٍ ثانية، حقق فريق الفتوة الموصلي الانتصار على مضيفه بلدية البصرة بنتيجة 26-23، وجرت في قاعة نفط البصرة المغلقة للالعاب الرياضية.
وفي اخر مواجهات اليوم، حقق فريق ذي قار فوزاً مستحقاً على ضيفه الكوفة بنتيجة 29-25، في مباراة جرت بقاعة الشهيد حيدر كامل المغلقة في الناصرية.