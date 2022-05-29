فوز الكهرباء ونوروز وتعادل زاخو ونفط الوسط بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت ثلاث مباريات كروية، يوم الاحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وضيف ملعب التاجي في الساعة الرابعة عصراً مباراة فريقيّ نادي الكهرباء وضيفه القاسم وانتهت اللقاء بفوز الكهرباء بنتيجة 3-1.

وسجل الكهرباء هدفه الاول عن طريق مهيمن سليم في الدقيقة 29 من الشوط الاول، وفي الدقيقة 35 تمكن لاعب القاسم المحترف ديفي داوودا من تسجيل هدف التعديل، ليعود الكهرباء ويسجل هدفه الثاني في الدقيقة 37 سجل عن طريق لاعبه علي جاسم.

وفي الشوط الثاني عاد نفس اللاعب علي جاسم ليضيف الهدف الثالث للكهرباء من كرة ثابتة سددها من مسافة بعيدة في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 43 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 33 بالمركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية التي جمعت فريق نادي زاخو مع ضيفه فريق نادي نفط الوسط والتي جرت على ملعب دهوك بنفس توقيت المباراة الأولى، انتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وبهذه النتيجة رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 62 بالمركز الثالث، ورفع زاخو رصيده للنقطة 44 بالمركز التاسع.

وعلى ملعب الجامعة في السليمانية انتهت مباراة فريق نادي نوروز وضيفه فريق نادي النجف بفوز نوروز بنتيجة 2-1.

وسجل نوروز هدفه الاول عن طريق آسو رستم في الدقيقة الرابعة من الشوط الاول، وضاعف نفس اللاعب النتيجة بعد تسجيله هدفاً ثانياً لنوروز من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني قلص لاعب النجف معن احمد النتيجة بعد تسجيله هدفه الوحيد بالدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 45 بالمركز الثامن، وتجمد رصيد النجف عند النقطة 51 بالمركز السابع.