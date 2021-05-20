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فوز الكهرباء ونفط البصرة والحشد في دوري السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-20T16:32:16+0000
فوز الكهرباء ونفط البصرة والحشد في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ جرت يوم الخميس، ثلاث مواجهات ضمن سلسلة مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.  

وفي المباراة الاولى تمكن نادي الحشد الشعبي من الفوز  على نادي الحلة بنتيجة 70 - 44 ، في حين تمكن فريق نادي نفط البصرة من تحقيق الفوز على فريق نادي التضامن بنتيجة 82 - 58 نقطة في المباراة الثانية.

وفي الثالثة، فاز فريق نادي الكهرباء على فريق نادي زاخو بنتيجة 95 - 87 نقطة .

وقال حسين العميدي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد العراقي للعبة قرر في اجتماعه الاخير أن يعقد مؤتمراً صحفياً بعد كل مباراة للمدرب مع لاعب واحد من كل فريق.

وبين أن الاتحاد أبلغ بذلك الادارات والمدربين واللاعبين بخصوص المؤتمر لاخراج الدوري باجمل صوره ممكنة خلال المنافسات.

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