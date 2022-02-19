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فوز الكهرباء والنفط وتعادلان في انطلاق الجولة 22 لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-19T13:21:08+0000
فوز الكهرباء والنفط وتعادلان في انطلاق الجولة 22 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت أربع مباريات كروية، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباريات في الساعة الثانية ظهراً، حيث التقى فريقا الكرخ وضيفه نادي النفط على ملعب الساحر أحمد راضي، وانتهت بفوز النفط 2-1.

وسجل الكرخ اولاً عن طريق عمر عبد الرحمن بالدقيقة 37، وتمكن النفط من تعديل النتيجة في الدقيقة 40 عن طريق اللاعب علي رحيم، وسجل النفط هدف الفوز بالدقيقة 88 عن طريق احمد عبد الرزاق.

وبذلك رفع النفط رصيده للنقطة 33 بالمركز السابع، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 17 بالمركز 18.

كما التقى فريقا نادي الكهرباء وضيفه النجف وانتهت بفوز الكهرباء بهدفين دون رد، ليرفع الكهرباء رصيده للنقطة 28 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد النجف عند النقطة 32 بالمركز الثامن.

فيما التقى فريق نادي زاخو وضيفه فريق الميناء وانتهت بالتعادل السلبي 0-0، وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 34 بالمركز السادس، كما رفع الميناء رصيده للنقطة 14 بالمركز التاسع عشر.

بينما انتهت مباراة فريق سامراء وضيفه الصناعة بالتعادل الإيجابي، وسجل علي جمعة هدف الصناعة بالدقيقة 65، وعادل سامراء النتيجة في الدقيقة 79 عن طريق سيف جبير.

وبهذه النتيجة رفع الصناعة رصيده للنقطة 25 بالمركز 12، ورفع سامراء رصيده للنقطة 6 بالمركز 20.

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