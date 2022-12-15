فوز الكهرباء والنفط في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ جرت مساء اليوم في قاعة الشعب ببغداد مباراتان ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.

تغلب فريق نادي الكهرباء في الاولى على نادي نفط الشمال بنتيجة (74-62) نقطة.

وفي المباراة الثانية فاز فريق نادي النفط على نادي غاز الشمال بنتيجة (91-75) نقطة ضمن المنافسات ذاتها.

وتقام مساء يوم غد الجمعة مباراتان في قاعة الشعب المغلقة في بغداد، ضمن منافسات الدوري العراقي لكرة السلة تجمع الاولى فريق نادي الكرخ مع فريق نادي زاخو ، تليها تجمع الثانية فريق نادي النفط وفريق نادي نفط الشمال .