فوز الكهرباء على نوروز وتعادل نفط ميسان مع النفط بدوري النجوم

شفق نيوز/ فاز فريق الكهرباء على ضيفه نادي نوروز، فيما تعادل ناديا نفط ميسان والنفط، مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة الكهرباء ونوروز على ملعب نادي الزوراء عند الساعة الخامسة والنصف مساءً وانتهت لصالح الكهرباء بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدفين لهدف لنوروز، وسجل نوروز أولاً في الدقيقة الثالثة عن طريق كلاوديو أوليفيرا، وتمكن الكهرباء من تعديل النتيجة في الدقيقة 13 عن طريق منتظر محمد، وفي الدقيقة 20 أضاف الكهرباء هدفه الثاني عن طريق مرتضى هديب.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن فوز الكهرباء بهدفين لهدف وحيد لنوروز.

وفي المباراة الثانية تعادل فريقا نادي نفط ميسان مع ضيفه فريق النفط من دون أهداف في المباراة التي جرت ضمن منافسات اليوم على ملعب ميسان الأولمبي.