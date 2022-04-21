فوز الكهرباء على زاخو وتعادل الميناء مع سامراء في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الميناء مع ضيفه فريق نادي سامراء بهدف واحد لكل منهما في الدوري العراقي الممتاز.

جاء هدف الميناء عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب منار طه في الدقيقة 55 من زمن المباراة، وفي الدقيقة 88 سجل سامراء هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب حسين عبدالله.

وضيف ملعب الفيحاء مباراة فريقي الميناء وضيفه سامراء في إطار الجولة 28 لدوري الكرة الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع الميناء رصيده للنقطة 17 بالمركز التاسع عشر ورفع سامراء رصيده للنقطة 11.

كما تمكن فريق الكهرباء من تحقيق الفوز على مضيفه الكهرباء بهدف واحد دون رد في دوري الكرة الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 77 من عمر اللقاء عن طريق مصطفى علي.

جرت مباراة زاخو والكهرباء على ملعب الاول لحساب الجولة 28 لدوري الكرة الممتاز .

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 36 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 37 بالمركز الثامن.