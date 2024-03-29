فوز الكرخ ونفط البصرة وخسارة الكوت لعدم تطبيق اللوائح في دوري كرة اليد العراقي

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الدور الأول من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي 2023 - 2024 في حين اعتبر فريق الجيش فائزاً على فريق الكوت لعدم تطبيق الكوت لوائح الاتحاد.

واكد الاتحاد العراقي لكرة اليد أنه اعتبر فريق الجيش فائزاً على فريق الكوت بنتيجة (48-0) حسب لوائح الدوري العراقي للعبة.

وقال حسام عبد الرضا عضو المكتب الإعلامي لوكالة شفق نيوز إن "لجنة المسابقات قررت اعتبار فريق الكوت خاسرا امام الجيش وذلك لعدم توفير نادي الكوت المتطلبات والمقومات الفنية لاستضافة المباراة على أرضه"، مبينا أن "القرار جاء حسب لوائح الاتحاد وضمن الضوابط التي وضعها".

وفي مباراة اخرى ضمن المنافسات ذاتها تمكن فريق نادي الكرخ من تحقيق الفوز على مضيفه فريق ذي قار بنتيجة 32-22 هدف.

وضمن المنافسات ذاتها ايضا فاز فريق نادي نفط البصرة على فريق نفط الوسط بنتيجة 23-20 هدف.