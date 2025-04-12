فوز الكرخ ونفط البصرة والجيش بدوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ اختتمت يوم السبت، مباريات الدور الثامن من المرحلة الثانية لدوري النخبة لكرة اليد بإقامة ثلاث مواجهات انتصر فيها الكرخ ونفط البصرة والجيش.

وتمكن فريق نفط البصرة من تحقيق الفوز على ضيفة السليمانية بنتيجة 31 – 18، في مباراة جرت بقاعة البصرة المغلقة للالعاب الرياضية .

هذا وفاز فريق الجيش على ضيفه الفتوة الموصلي بنتيجة 24 – 20، وجرت المباراة في قاعة نادي الجيش المغلقة بالعاصمة بغداد .

واخيراً، حقق فريق الكرخ نتبجة كبيرة بتحقيقه الفوز على ضيفه المسيب 42 - 16 ، خلال مباراة جرت عند الساعة الرابعة من عصر السبت، في قاعة نادي الكرخ المغلقة في العاصمة بغداد .