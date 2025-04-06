فوز الكرخ وديالى ونفط البصرة بدوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ جرت يوم الأحد، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الدور السابع من المرحلة الثانية لدوري النخبة لكرة اليد .

وحقق فريق الكرخ فوزاً على مضيفه السليمانية بنتيجة 37 – 23، في مباراة جرت على قاعة السليمانية المغلقة للألعاب الرياضية .

وفي اللقاء الثاني فاز فريق ديالى على مضيفه المسيب بنتيجة 36 – 26، بمباراة جرت على قاعة المعهد الفني في المسيب في محافظة بابل

وفي اللقاء الأخير، فاز فريق نفط البصرة على ضيفه بلدية البصرة بنتيجة 30 – 21، بمباراة جرت على قاعة النفط المغلقة في محافظة البصرة .