فوز الكرخ والنفط والديوانية في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت ثلاث مباريات كروية، يوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت جميع المباريات في الساعة الخامسة عصراً، حيث التقى فريق نادي النفط بضيفه فريق القاسم وانتهت المباراة بفوز النفط بنتيجة 3-0.

وسجل هدف النفط الاول صهيب رعد في الدقيقة 12، بينما جاء الهدف الثاني عبر اللاعب وليد كريم في الدقيقة 44، وجاء الهدف الثالث من ركلة جزاء عن طريق علي رحيم في الدقيقة 75.

ورفع النفط رصيده للنقطة 61 بالمركز الخامس، فيما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 40 بالمركز الخامس عشر.

وعلى ملعب الساحر احمد راضي جرت مباراة فريقي الكرخ وضيفه الكهرباء، وانتهت بنتيجة 1-0 لصالح الكرخ، وجاء هدف الكرخ في الدقيقة 49 عن طريق جعفر عبيس كاظم.

ورفع الكرخ رصيده للنقطة 43 بالمركز الثالث عشر، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 50 بالمركز الثامن.

اما المباراة الثالثة التي جمعت فريق نادي امانة بغداد وضيفه فريق الديوانية على ملعب الاول، فانتهت بفوز الديوانية بهدف دون رد لامانة بغداد، جاء عن طريق انس مالك في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

ورفع الديوانية رصيده للنقطة 38 بالمركز السابع عشر، وتجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 38 بالمركز السادس عشر يتقدم بفارق الاهداف عن الديوانية.