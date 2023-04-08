فوز الكرخ والنجف ونوروز في منافسات الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تمكنت فرق الكرخ والنجف ونوروز، يوم السبت، من الفوز على منافسيها ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباريات الثلاث في التوقيت نفسه الساعة الثالثة والنصف ظهراً.

وضيّف فريق الكرخ على ملعبه فريق القاسم، واللاعب كرار علاء الهدف الأول للقاسم في الدقيقة 45+3، وجاء هدف التعديل للكرخ عن طريق جعفر عبيس بالدقيقة 74، وسجل هدف الفوز للكرخ اللاعب عمر عبد الرحمن في الدقيقة 82.

كما فاز فريق نوروز على ضيفه فريق زاخو في ديربي كوردستاني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب السليمانية.

وجاء هدف نوروز عبر اللاعب كلاودیو اولیفیرا في الدقيقة 44، وعاد نفس اللاعب وسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 53، وجاء هدف زاخو الوحيد عن طريق اللاعب فرحان شكور بالدقيقة 63.

كما فاز فريق النجف على مضيفه الصناعة بهدف دون رد جاء عبر اللاعب محمد زامل في الدقيقة 90+3، في المباراة التي جرت على ملعب الصناعة.