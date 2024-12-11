فوز الكرخ والشرطة في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة

فوز الكرخ والشرطة في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة
2024-12-11T19:20:55+00:00

شفق نيوز/ فاز فريقا الكرخ والشرطة لكرة السلة على منافسيهما، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دوري المحترفين العراقي.

وفي المباراة الأولى فاز فريق الكرخ على ضيفه على فريق دربنديخان بنتيجة 90-83 نقطة.

‏وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة نادي الكرخ ببغداد.

‏وفي المباراة الثانية فاز فريق الشرطة على مضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 80-73 نقطة.

‏وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة الألعاب الرياضية مساء اليوم.

وتقام ضمن المنافسات ذاتها يوم غد الخميس مباراة واحدة تجمع فريقا الحلة والحشد الشعبي في قاعة نادي الحلة.

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