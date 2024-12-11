فوز الكرخ والشرطة في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة
2024-12-11T19:20:55+00:00
شفق
نيوز/ فاز فريقا الكرخ والشرطة لكرة السلة على منافسيهما، مساء اليوم الأربعاء، ضمن
منافسات دوري المحترفين العراقي.
وفي
المباراة الأولى فاز فريق الكرخ على ضيفه على فريق دربنديخان بنتيجة 90-83 نقطة.
وجرت
المباراة مساء اليوم في قاعة نادي الكرخ ببغداد.
وفي
المباراة الثانية فاز فريق الشرطة على مضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 80-73 نقطة.
وجرت
المباراة في قاعة الشعب المغلقة الألعاب الرياضية مساء اليوم.
وتقام
ضمن المنافسات ذاتها يوم غد الخميس مباراة واحدة تجمع فريقا الحلة والحشد الشعبي
في قاعة نادي الحلة.