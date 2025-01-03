فوز الكرخ والحلة وزاخو في دوري المحترفين العراقي بكرة السلة

شفق نيوز/ تغلب نادي الكرخ اليوم الجمعة، على نادي دجلة الجامعة بنتيجة (70-64) نقطة ضمن مباريات دوري المحترفين العراقي بكرة السلة.

وتغلب الكرخ على دجلة الجامعة بنتيجة 58-43 لحساب مباريات دوري الشباب المصاحب.

وفي ثاني المواجهات التي جرت اليوم ضمن المنافسات ذاتها فاز نادي زاخو على نادي غاز الشمال بنتيجة (90-81) نقطة.

وفي دوري الشباب المصاحب تغلب زاخو على غاز شمال بنتيجة 52-26.

بينما تغلب نادي الحلة في المباراة الثالثة هذا اليوم على نادي التجارة بنتيجة (90-74) نقطة لحساب دوري المحترفين.

وفاز الحلة ايضاً على التجارة بنتيجة 68-48 لحساب مباريات دوري الشباب المصاحب.