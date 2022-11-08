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فوز الكرخ والحشد الشعبي بدوري كرة السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-08T18:01:35+0000
فوز الكرخ والحشد الشعبي بدوري كرة السلة الممتاز

شفق نيوز/ حقق فريقا الكرخ، والحشد الشعبي، لكرة السلة، الفوز، يوم الثلاثاء، على فريقي القوة الجوية، والدفاع الجوي، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز.

ففي المباراة الاولى فاز فريق نادي الكرخ على فريق نادي القوة الجوية بسهولة بنتيجة 101-70 نقطة.

وفي اللقاء الثاني فاز فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي الدفاع الجوي بنتيجة 99-76 نقطة.

ويواجه فريق نادي التضامن فريق نادي دجلة الجامعة على قاعة الشعب يوم غد الاربعاء في الساعة الرابعة عصراً.

وكان فريق نادي النفط قد فاز يوم امس على فريق نادي دجلة الجامعة بنتيجة 95-92 نقطة.

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