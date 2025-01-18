فوز الكرخ والجيش في ختام الجولة 11 لدوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ اختتمت اليوم السبت، مباريات الجولة الحادية عشر لدوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2025-2024 باقامة مباراتين في بغداد والبصرة.

وفي المباراة الاولى تمكن فريق الجيش من تحقق الفوز على ضيفه فريق ذي قار بنتيجة ( 35 - 23 ) هدف ، وجرت المباراة في قاعة نادي الجيش المغلقة ببغداد.

وفي اللقاء الثاني والأخير ضمن الجولة 11 فاز فريق نفط البصرة على ضيفه فريق كربلاء بنتيجة ( 26 - 22 ) هدف ، وجرت المباراة في قاعة الأول. بينما بقى فريق الكوفة بهذه الجولة في الانتظار.

وكانت مباراة الكرخ تصدر ترتيب فرق النخبة لكرة اليد بعد انتهاء الجولة العاشرة برصيد 27 نقطة وعزز رصيده مع انطلاق الجولة بفوزه على الناصرية أمس الجمعة بنتيجة 37 - 18 ليرفعه إلى 30 نقطة، ويلاحقه فريق الجيش بنفس الرصيد (30 نقطة)، لكن بفارق المواجهات ، ويحل فريق الحشد الشعبي ثالثاً برصيد 27 نقطة.