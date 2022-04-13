فوز الكرخ على سامراء وامانة بغداد على الصناعة في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ جرت مباراتان كرويتان في بغداد وسامراء، عصر اليوم الاربعاء، في انطلاق منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

حيث التقى فريقا الكرخ ومضيفه سامراء على ملعب الأخير في الساعة الثالثة والنصف عصراً، وانتهت لصالح الكرخ بنتيجة 3-2.

وسجل الكرخ الهدف الاول في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب حسن عبد الكريم "قوقية"، وفي الدقيقة 25 سجل لاعب سامراء علي سعد هدف التعادل، وعاد الكرخ ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 32 من كرة بالخطاء سجلها بمرماه مدافع سامراء عمر نوري، وفي الدقيقة 44 سجل كرار سعد الهدف الثالث للكرخ لينتهي الشوط الاول بتقدم الكرخ بثلاث اهداف مقابل هدف وحيد.

وفي الشوط الثاني سجل فريق سامراء هدف التقليص الثاني في الدقيقة 80 من طريق محمد عدنان.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 24 بالمركز 17، وتجمد رصيد سامراء عند النقطة 10 بالمركز العشرين.

وفي المباراة الأخرى التي جمعت فريق نادي الصناعة وضيفه امانة بغداد، انتهت لصالح امانة بغداد 1-2.

سجل امانة بغداد هدفه الاول في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب كريست، وفي الدقيقة 37 سجل لاعب الصناعة اسماعيل مالك هدف التعادل لفريقه، وفي الدقيقة 43 سجل لاعب امانة بغداد ايمن رزيج الهدف الثاني لفريقه لينتهي الشرط الاول بتقدم امانة بغداد بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى صافرة الحكم معلنا عن نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع امانة بغداد رصيده للنقطة 27 بالمركز 16، وتجمد رصيد الصناعة عند النقطة 32 بالمركز 12.