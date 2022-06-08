فوز الكرخ على الديوانية وتعادلان في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت ثلاث مباريات كروية، يوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباريات الثلاث بالتوقيت نفسه في الساعة الرابعة و45 دقيقة عصراً، حيث ضيّف فريق الكرخ فريق نادي الديوانية على ملعب الساحر احمد راضي، انتهت النتيجة بفوز الكرخ 1-0.

وسجل الكرخ الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 56 عن طريق يوسف فوزي.

وبهذا رفع الكرخ رصيده للنقطة 39 بالمركز 13، وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 32 بالمركز 18.

كما التقى على ملعب النجف الدولي اصحاب الارض والجمهور النجف مع ضيفه فريق نادي الميناء، وانتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 2-2.

وسجل الميناء هدفه الاول عن طريق سالم احمد في الدقيقة 27 من الشوط الاول، وفي الدقيقة 37 عادل النجف النتيجة عن طريق ارنس تييري، وفي الدقيقة 41 عاد لاعب الميناء سالم احمد ليسجل هدفه الثاني، وفي الدقيقة 66 عادل لاعب النجف معين احمد النتيجة.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 53 بالمركز السابع، ورفع الميناء رصيده للنقطة 26 بالمركز 19.

وفي اللقاء الثالث الذي جمع فريق نادي النفط بضيفه فريق نادي القوة الجوية على ملعب الاول، انتهى اللقاء بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 65 بالمركز الثالث، ورفع النفط رصيده للنقطة 57 بالمركز السادس.