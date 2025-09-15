فوز القوة الجوية وأربيل في ختام الجولة الأولى لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

حقق فريقا القوة الجوية وأربيل أول فوز لهما على منافسيهما، مساء اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الأولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026.

وواجه فريق القوة الجوية مضيفه الكرخ على ملعب الساحر أحمد راضي، عند الساعة الـ8:30، وتقدم القوة الجوية في نهاية الشوط الأول بهدف واحد دون رد للكرخ جاء الهدف عن طريق الحارث حاتم بالدقيقة 30.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة بفوز الجوية على الكرخ.

وفي مباراة ثانية، جرت ضمن المنافسات نفسها فاز فريق أربيل على ضيفه النجف 3-2 في مباراة جرت بنفس التوقيت على ملعب فرانسو حريري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق النجف بهدفين لهدف لأربيل، سجل النجف في الدقيقة الرابعة عن طريق رضا فاضل، وتمكن أربيل من تعديل النتيجة في الدقيقة 15 عن طريق شيرزود تيميروف، وجاء الهدف الثاني للنجف بخطأ دفاعي من لاعب أربيل أحمد زيرو بالدقيقة 42.

وفي بداية الشوط الثاني بالدقيقة 46 سجل أربيل هدف التعديل عن طريق اللاعب مصطفى قابيل، وعاد أربيل ليسجل هدفه الثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب شيرزود تيميروف في الدقيقة 76.