فوز القوة الجوية وزاخو ونفط الوسط في الجولة الـ26 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز.

وعلى ملعب زاخو ضيف اصحاب الارض زاخو فريق نادي الحدود وانتهى اللقاء بفوز زاخو بهدف واحد دون مقابل للحدود، جاء بإمضاء زياد احمد في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 37 بالمركز السادس وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 19 بالمركز 19.

أما اللقاء الثاني وفي ديربي نفطي التقى فريقا النفط وضيفه نفط الوسط وانتهى اللقاء بفوز نفط الوسط بهدف دون مقابل سجله عمر منصوري بالدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 45 بالمركز الخامس، وتوقف رصيد النفط عند النقطة 35 بالمركز السابع.

وفي اللقاء الثالث الذي جرى على ملعب ملعب الكفل وجمع اصحاب الارض فريق القاسم مع ضيفة القوة الجوية ، انتهى اللقاء بفوز القوة الجوية بهدفين لهدف.

سجل حمادي احمد للقوة الجوية في الدقيقة 55 من زمن المباراة، وعادل لاعب القاسم علي كريم النتيجة في الدقيقة 0 ، وفي الدقيقة 63 سجل همام طارق هدف الثاني للقوة الجوية.

وبهذه النتيجة عزز الجوية صدارته بعد ان قفز للنقطة 59، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 22 بالمركز 18.