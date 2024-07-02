فوز العراق والبحرين في انطلاق بطولة "زون الشام والخليج" لكرة اليد للأشبال

شفق نيوز/ حقق منتخب أشبال العراق لكرة اليد، والمنتخب البحريني، الفوز على منافسيهما، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات البطولة العربية الأولى "زون الشام والخليج.

وانطلقت منافسات البطولة مساء اليوم على قاعة السلام التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة النجف، بمشاركة منتخبات العراق، والسعودية، والبحرين، وألاردن، وسوريا.

وفي المباراة الأولى فاز منتخب البحرين على نظيره السوري بنتيجة 41-16 هدفاً.

وفي المباراة الثانية فاز منتخب العراق على نظيره الأردني بنتيجة كبيرة قوامها 40-2 هدفاً.

والتقى في الساعة السادسة مساء اليوم، منتخبا سوريا والبحرين، بينما خاض منتخب العراق للأشبال أولى مبارياته في الساعة الثامنة مساء مع المنتخب الأردني.