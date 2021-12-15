فوز العراقي مخلص حسن برئاسة الاتحاد العربي للجوجيتسو

شفق نيوز/ فاز رئيس الاتحاد العراقي للجوجيتسو مخلص حسن، يوم الاربعاء، برئاسة الاتحاد العربي للعبة في الانتخابات التي جرت في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال حسن باتصال هاتفي مع مراسل وكالة شفق نيوز، انه حصد اصوات الهيئة العامة التي منحته الثقة لرئاسة الاتحاد للسنوات الاربعة المقبلة.

واضاف ان رئيس الاتحاد اللبناني فرنسوا سعادة، فاز بمنصب الامين العام للاتحاد العربي، كما فاز رئيس الاتحاد السوري عماد قدورة، بمنصب النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي.

واشار حسن الى انه، وعلى هامش المؤتمر الانتخابي جرى التصويت على التقريرين الاداري والمالي وتمت الموافقة عليهما بالاجماع، إلى جانب مناقشة منهاج العام 2022 والتصويت عليه والذي يشمل اقامة بطولة العرب للمنتخبات في شهر اذار المقبل في لبنان وستكون معها اول بطولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفوز عمر الشمري بمنصب ذوي الاحتياجات الخاصة