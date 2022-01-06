فوز الطلبة ونوروز وتعادل زاخو مع القاسم بالدوري الممتاز

شفق نيوز / حسم فريق الطلبة لكرة القدم، لقاءه أمام فريق نادي الكرخ بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الممتاز.

ووضع هذا الفوز، الطلبة بالوصافة برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن نفط الوسط، والزوراء، بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 13 بالمركز 16.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الطلبة هدفه الاول في الدقيقة 65 من عمر اللقاء عن طريق زيد تحسين، ومع نهاية الوقت الأصلي بالدقيقة 90 سجل الطلبة هدفه الثاني عن طريق وكاع رمضان، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل الكرخ هدف التقليص عن طريق حسن حمود.

وفي اللقاء الثاني، الذي جمع فريق نوروز وضيفه الكهرباء على ملعب السليمانية، انتهى اللقاء بفوز فريق نادي نوروز 2-1.

جاء الهدف الأول لنوروز، عن طريق اللاعب براهيم محمد رؤوف في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول، وعزز نوروز النتيجة في الدقيقة 57 من عمر اللقاء عن طريق اللاعب ذاته، بينما جاء هدف التقليص للكهرباء قبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق.

ورفع نوروز رصيده للنقطة إلى 16 بالمركز السادس عشر، في حين تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 18 بالمركز الخامس عشر.

وفي اللقاء الثالث، الذي ضيف فيه فريق زاخو القادم من بابل فريق القاسم، والذي انتهى بالتعادل الايجابي 1-1.

جاء هدف القاسم في الدقيقة 17 من الشوط الأول عن طريق عمار داخل، وسجل هدف التعديل لزاخو، اللاعب حسين إبراهيم بالدقيقة 87.

ورفع القاسم رصيده للنقطة 19 بالمركز الثالث عشر، بينما رفع زاخو رصيده إلى النقطة 26 بالمركز السابع.