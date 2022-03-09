فوز الطلبة ونفط البصرة ونفط الوسط بالدوري الكروي الممتاز

شفق نيوز/ جرت ثلاث مواجهات كروية في الوقت نفسه، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وضيف ملعب الشعب الدولي في الساعة الثانية والنصف مباراة نادي الطلبة وضيفه فريق نادي اربيل وانتهى اللقاء بفوز فريق الطلبة بنتيجة 1-0.

وجاء هدف الطلبة عن طريق محمد زامل في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، بينما اضاع وكاع رمضان ركلة جزاء في الدقيقة 41 من الشوط الاول.

وبهذا الفوز رفع الطلبة رصيده للنقطة 52 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد اربيل عند النقطة 29 بالمركز العاشر.

فيما التقى فريق امانة بغداد على ملعبه مع ضيفه نفط الوسط، وانتهت المباراة بفوز نفط الوسط 1-0، وجاء هدف نفط الوسط بالدقيقة 64 عن طريق احمد بن عمار.

وبهذه النتيجة رفع نفط الوسط رصيده للنقطة 44 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 24 بالمركز السادس عشر.

كما جرت على ملعب الديوانية مباراة جمعت فريق اصحاب الارض والجمهور فريق الديوانية وضيفه فريق نادي نفط البصرة، وانتهى اللقاء بفوز نفط البصرة 2-0.

وجاء هدف فريق نادي نفط البصرة بالدقيقة 49 من زمن اللقاء عن طريق باترك نجومبي، وسجل الهدف الثاني صباح عواد في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة رفع نفط البصرة رصيده للنقطة 33 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد الديوانية عند النقطة 17 بالمركز الثامن عشر.