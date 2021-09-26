فوز الطلبة وامانة بغداد في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ ضيف ملعب فرانسو حريري مساء اليوم الأحد، مباراتين ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجمعت الأولى فريقا نادي اربيل وضيفه امانة بغداد، حيث انتهى اللقاء بفوز امانة بغداد 2-1.

وسجل امانة بغداد هدفه في الدقيقة السابعة من الشوط الاول عن طريق نبيل صباح زغير.

ومن ركلة جزاء نفذها بنجاح كوسرت بايز جاء هدف التعديل لأربيل في الدقيقة 51، ولم يمض على هدف التعديل سوى دقيقتين حتى تمكن فريق امانة بغداد من تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب نبيل صباح ايضاً، شهد اللقاء طرد لاعب الامانة صاموئيل ايكو لتعدد البطاقات في الدقيقة 82.

وفي المباراة الثانية التي جمعت فريقا نادي الطلبة وضيفه فريق نادي النجف، في ملعب الشعب الدولي، انتهى اللقاء بفوز الطلبة بهدف وحيد سجله لاعب الطلبة علي خليل في الدقيقة 61.